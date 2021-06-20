الكويت.. اقتراب التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وليد البدر، إن مشروع الوقود البيئي الضخم اقترب من موعد الإعلان عن تشغيله بالكامل.

وأضاف البدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المشروع تم تنفيذه بالتوازي مع المحافظة على استمرار عمل مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.

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وتنفذ البترول الوطنية مجموعة ضخمة من المشاريع في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دينار، حيث تقوم دائرة المشاريع في الشركة حاليا بالإشراف على تنفيذ 6 مشاريع كبرى بقيمة 733.6 مليون دينار، فيما تم الانتهاء من 3 مشاريع مؤخرا بقيمة 300.5 مليون دينار.

ويهدف مشروع الوقود البيئي لتنمية منتجات الكويت البترولية وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية.

وتراهن الكويت على الوقود البيئي كونه ينسجم مع التوجه العالمي نحو إنتاج موارد تحافظ على البيئة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.