.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك أوف أميركا يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل

منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

بنك أوف أميركا يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل

مع زيادة التوازن بين العرض والطلب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل، قائلا إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأحد: "نعتقد أن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط"، وفق ما نقلته "رويترز".

ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولارا من 63 دولاراً في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولارا العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة عند 60 دولارا.

وزير الطاقة السعودي يحذر من طفرات جديدة في أسعار النفط طاقة النفط وزير الطاقة السعودي يحذر من طفرات جديدة في أسعار النفط

وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يوميا في الفصول الستة المقبلة.

كما توقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينيات على الأقل.

من المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في "أوبك+" واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يفضي إلى
استئناف إمدادات الخام من الدولة العضو في أوبك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر محبط.. الإصابة السابقة بكورونا لا تمنح الحصانة خبر محبط.. الإصابة السابقة بكورونا لا تمنح الحصانة
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
اكتشف المزيد