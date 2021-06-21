بنك أوف أميركا يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل، قائلا إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأحد: "نعتقد أن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط"، وفق ما نقلته "رويترز".

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ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولارا من 63 دولاراً في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولارا العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة عند 60 دولارا.

وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يوميا في الفصول الستة المقبلة.

كما توقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينيات على الأقل.

من المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في "أوبك+" واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يفضي إلى

استئناف إمدادات الخام من الدولة العضو في أوبك.