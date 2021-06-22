النفط يكسر حاجز 75 دولاراً لأول مرة منذ أكثر من عامين

كسر سعر خام برنت سقف 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تضييق سريع في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن فوق هذا المستوى في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أسابيع.

مادة اعلانية

تواصل السوق ثباتها في هيكل صعودي، وقد ذكرت شركة Genscape أن المخزونات في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في كوشينغ انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي من أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفقًا لأشخاص مطلعين.

وارتفع سعر برنت بأكثر من 40٪ هذا العام، حيث أن الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا يدعم زيادة استهلاك الوقود، على الرغم من أن عودة الفيروس في أجزاء من آسيا تذكير بأن التعافي سيكون غير متساو.

وقد يرتفع سعر النفط الخام العالمي إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل، مع انتعاش الطلب على السفر، وفقًا لـ Bank of America Corp.

قالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights: "أصبح التفاؤل بالطلب راسخًا الآن، وأصبح تشديد السوق في دائرة الضوء إلى حد كبير.. إذا كان هناك توقف مؤقت في هذا الارتفاع، فمن المحتمل أن يأتي من جانب العرض"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

أحد الأخبار السلبية وسط كل التفاؤل هو حملة الصين على مصافي التكرير الخاصة في البلاد، حيث كانت الدفعة الثانية من حصص واردات النفط الخام لعام 2021 المخصصة للمستقلين أقل بنحو 35٪ من العام الماضي، مما سيؤدي إلى تقليص التدفقات إلى قطاع يمثل حوالي ربع قدرة المعالجة الصينية.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في مسح أجرته "بلومبرغ". وإذا أكدتها البيانات الحكومية يوم الأربعاء، فسيكون ذلك خامس انخفاض أسبوعي.

وتضيف التوقعات الصعودية المتزايدة للنفط ضغوطًا على تحالف "أوبك+" بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، والذي يجتمع الأسبوع المقبل للنظر في إحياء المزيد من الإنتاج الذي خفضه خلال الوباء.