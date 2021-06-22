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مصدران: أوبك+ تدرس زيادة تدريجية للإنتاج من أغسطس

أوبك مناسبة
شعار منظمة "أوبك"
النفط

مصدران: أوبك+ تدرس زيادة تدريجية للإنتاج من أغسطس

لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة أوبك+ اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس/ آب إذ ترتفع أسعار النفط بفضل تعافي الطلب، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.

وتعيد منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية مع تعافي الطلب من الجائحة.

وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو/تموز.

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وقال أحد المصدرين "من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس/ آب" مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.

وتعني المحادثات أن أوبك وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بأوبك، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وبلغ خام برنت 75 دولارا لأول مرة منذ أبريل/ نيسان 2019 في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين حيال تعاف للطلب وتراجع المخاوف من عودة سريعة للخام الإيراني للسوق.

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