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مصر.. تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بـ2.4 مليار دولار

مصر - بنزين - وقود
مصر تكتفي ذاتياً من المنتجات البترولية في 2023
اقتصاد مصر

مصر.. تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بـ2.4 مليار دولار

تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة

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دبي - العربية.نت

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تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حالياً في محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع يأتي في إطار استراتيجية تطوير مصافي التكرير التي تنفذها الوزارة بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال جولة تفقدية بالمصفاة أمس، إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية واضحة يتم تنفيذها برؤية واعية من القيادة السياسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية عام 2023.

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وأضاف أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات العام المقبل ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، لاسيما أن التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من نحو 3 ملايين طن سنويا حالياً إلى نحو 6.5 مليون طن في غضون 3 سنوات.

و خلال الجولة عرض الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور موقف تنفيذ الأعمال لمشروع التوسعات الذي بلغت نسبة تقدم أعماله 71%، مشيراً إلى أن المشروع يجري تنفيذه بهدف زيادة طاقة التكرير والحصول على منتجات بترولية عالية القيمة تتواكب مع المواصفات العالمية بهدف المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.

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