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أدنوك الإماراتية تعتزم خفض إمدادات النفط الخام 15% في سبتمبر

أدنوك
أدنوك
أدنوك

أدنوك الإماراتية تعتزم خفض إمدادات النفط الخام 15% في سبتمبر

مقدار الخفض يزيد كثيرا عن تقليص بـ 5% في حجم المخصصات للمشترين بعقود محددة المدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت أربعة مصادر على اطلاع مباشر بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية تعتزم خفض إمدادات النفط الخام للمشترين الآسيويين بعقود محددة المدة 15% في سبتمبر/ أيلول.

وقالت ثلاثة من المصادر إن مقدار الخفض يزيد كثيرا عن خفض 5% في حجم المخصصات للمشترين بعقود محددة المدة للشحنات تحميل أغسطس/ آب.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت خمسة مصادر تجارية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" استأنفت تصدير زيت الوقود الأولي عقب توقف خلال الأسبوع الأول من يونيو في وحدة بمصفاة الرويس التابعة لها البالغة طاقتها 835 ألف برميل يوميا.

وباعت أدنوك ما لا يقل عن أربع شحنات من زيت الوقود الأولي بواقع نحو 320 ألف طن إلى مشترين من بينها شحنتان إلى شيفرون وشحنة لكل من فيتول وأرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وفقا لثلاثة من المصادر التجارية وتقارير وسيط شحن وبيانات تتبع شحنات من أيكون.

تأتي الصادرات بعد توقف وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز البالغة طاقتها 127 ألف برميل يوميا في مصفاة الرويس.

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