السعودية ترفع أسعار بيع نفطها لآسيا في أغسطس

أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس/آب لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.

وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو/تموز.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارًا للمرة الأولى منذ 2018 هذا الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الطاقة العالمية.