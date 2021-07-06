أسعار النفط
السعودية ترفع أسعار بيع نفطها لآسيا في أغسطس
السعودية أكبر مصدري النفط في العالم
أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس/آب لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.
وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو/تموز.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارًا للمرة الأولى منذ 2018 هذا الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الطاقة العالمية.
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