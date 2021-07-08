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هبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

مخزونات النفط الأميركي
مخزونات نفط أميركية
النفط

هبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

وسط قفزة قياسية في الطلب على البنزين

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نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين سجلتا تراجعا حادا الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 2 يوليو/تموز إلى 445.5 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 4 ملايين برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 614 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 184 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية

وتراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل إلى 235.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل إلى 138.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 171 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 558 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

الطلب على البنزين

فيما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قفز إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن إنتاج النفط الخام الأميركي زاد بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 11.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2020.

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