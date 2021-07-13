واردات الصين من النفط تسجل أول انكماش نصف سنوي منذ 2013 

هبطت واردات الصين من النفط الخام 3% من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013، إذ قيًد نقص في حصة الاستيراد وأعمال صيانة في مصاف للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية الشراء.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يوميا.

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ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران 2020 .

وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالي 10.51 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3% عن الفترة نفسها في 2020 .