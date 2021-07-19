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ماذا قال الخبراء عن صفقة "أوبك+"؟

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أوبك بلس

ماذا قال الخبراء عن صفقة "أوبك+"؟

"الزيادة المخطط لها في الإنتاج معتدلة وستبقي السوق في حالة عجز"

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دبي - العربية.نت

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تغلبت مجموعة أوبك+ على الخلافات الداخلية واستطاعت إنقاذ الصفقة التي تقضي بضخ مزيد من براميل النفط في السوق المتعطشة، حيث من المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، حتى يتم إحياء إنتاجها المتوقف بموجب اتفاق إنتاج النفط.

وانخفض خام برنت دون 73 دولارًا للبرميل مع استيعاب المستثمرين لهذا التطور.

قال إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في Citigroup، في مقابلة على تلفزيونية بلومبرغ، إن "السوق تعاني شحاً كبيراً.. زيادة العرض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا زهيدة".

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

وأضاف أن الطلب أعلى بشكل كبير، على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19 في أجزاء من العالم، ومن المرجح أن ترتفع أسعار النفط أكثر بحلول نهاية الصيف.

أما فاندانا هاري، مؤسِّسة شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة، فترى أن الصفقة تثبت أن أوبك+ ليست متماسكة فحسب، بل إنها أيضًا في طريقها لإدارة محكومة وحذرة للتخفيضات لتجنب أدنى مخاطر قد تدفع السوق إلى زيادة العرض.

وأضافت أنه من المرجح أن يظل خرق الحصص عائقاً لدى التحالف، إذا ما طلبت الأسواق مزيداً من النفط.

من جانبها، قالت مجموعة غولدمان ساكس، إن الصفقة تدعم وجهة نظرها البناءة بشأن النفط، بينما حذرت من أن الأسعار على المدى القريب قد تتقلب وسط مخاوف بشأن متغير دلتا، بحسب ما أشار إليه محللون بمن فيهم داميان كورفالين في مذكرة. وقالوا إن الزيادة المخطط لها في الإنتاج معتدلة وستبقي السوق في حالة عجز.

وقالت غولدمان ساكس إن اتفاق أوبك+ يمثل صعودا بدولارين للبرميل مقابل 80 دولارا للبرميل في توقعاتها لسعر خام برنت قي فصل الصيف، وزيادة بخمسة دولارات لتوقعاتها البالغة 75 دولارا للبرميل للعام المقبل.

من ناحيته، قال ويل سونغشيل يون، كبير محللي السلع في شركة VI Investment Corp في سيول، إن التركيز سيتحول الآن إلى الطلب نظرًا لأن الشكوك المباشرة بشأن العرض قد اختفت.

وأضاف أن الصفقة أبرمت على افتراض أن الوباء سينحسر بحلول العام المقبل، لكن متحور دلتا سريع الانتشار قد يستمر في التأثير على أسواق النفط لبعض الوقت.

واعتبر دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية، إن الصفقة من المرجح أن تؤدي إلى بعض الضعف في سوق النفط على المدى القصير حيث يقوم المستثمرون بفك صفقاتهم بشأن احتمال زيادة المعروض.

وأضاف أن السوق لا تزال ضيقة نسبيًا، وأن عمليات البيع يجب أن تكون قصيرة الأجل.

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