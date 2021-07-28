مخزونات النفط الأميركية تهبط 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، هبوط كل من مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو/تموز، متجاوزة توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

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ويعد مستوى مخزونات النفط الأميركي هو الأدنى منذ سبتمبر 2018.

وقالت الوكالة الحكومية، إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.268 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميا.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 132 ألف برميل يوميا بينما نزلت معدلات التشغيل 0.3 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 910 آلاف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل متجاوزة أيضا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 435 ألف برميل.