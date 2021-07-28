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مصادر: لجنة أوبك+ الفنية تجتمع في 31 أغسطس

أوبك
منظمة "أوبك"
أوبك بلس

مصادر: لجنة أوبك+ الفنية تجتمع في 31 أغسطس

لتقديم المشورة إلى وزراء نفط المجموعة

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دبي - العربية.نت

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قال مصدران في أوبك+، في تصريحات مع رويترز، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفنية المشتركة التي تسدي المشورة إلى وزراء نفط المجموعة ستعقد اجتماعها القادم في 31 أغسطس/آب.

يعقب ذلك اجتماع وزاري في اليوم التالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها للنظر في سياسة التحالف النفطي.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+، خلال يوليو الجاري، على زيادة إمدادات النفط من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

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اتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس.

وخلال الاجتماع الأخير تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

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