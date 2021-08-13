.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقوبات أميركية على شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحرس الثوري

  • الخط
US Treasury building is seen in Washington. (File Photo: Reuters)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية)
ميليشيات إيران

عقوبات أميركية على شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحرس الثوري

الخارجية الأميركية: سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، في بيان أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف شخصاً وشبكة من الشركات.

منشأة نفطية في إيران (أرشيفية)
منشأة نفطية في إيران (أرشيفية)

وبحسب البيان تشارك هذا الشخص مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا.

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن مبيعات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري "تعتمد على وسطاء أجانب مهمين لإخفاء تورط فيلق القدس".

عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
طالبان تلتزم أمام إيران بضمان سلامة قنصليتها في هرات إيران أفغانستان وطالبان طالبان تلتزم أمام إيران بضمان سلامة قنصليتها في هرات

وأشار البيان إلى أن العقوبات ستشمل منع الوصول إلى جميع الممتلكات والمصالح ذات الصلة الخاضعة للولاية القضائية الأميركية والتي تخص الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي في تغريدة على "تويتر": "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني".

كما قال إن فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل "أنشطته الخبيثة" ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدهورها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدهورها!
من صوتك.. اختبر مدى التوتر لديك خلال 90 ثانية فقط من صوتك.. اختبر مدى التوتر لديك خلال 90 ثانية فقط
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
شاهد والدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة شاهد والدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة
شاهد.. انفجار شمسي مذهل! شاهد.. انفجار شمسي مذهل!
قبل أن تذهب
النظام السوري يصدر قرارا يثير سخرية المواطنين.. ما هو؟
النظام السوري يصدر قرارا يثير سخرية المواطنين.. ما هو؟
اكتشف المزيد