شل توقف صادرات نفط من نيجيريا بسبب تسرب محتمل

قالت شل بتروليوم ديفلوبمنت في نيجيريا، إنه جرى إعلان حالة القوة القاهرة فيما يخص صادرات خام فوركادوس في نيجيريا.

وكان من المقرر تصدير 246 ألف برميل يوميا من خام فوركادوس في شهر أغسطس/آب أي نحو 16% من إجمالي صادرات نيجيريا البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

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وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قال متحدث باسم شل بتروليوم ديفلوبمنت في نيجيريا، إن الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة إثر تقليص الإنتاج وتعليق الصادرات بعدما لاحظت لمعانا في المياه المحيطة برصيف التحميل.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط لتوفير نحو 90% من العملة الصعبة وأكثر من نصف ميزانيتها.