عُمان تخصص أرضاً لمشروع هيدروجين أخضر مع أكمي الهندية

أفادت وكالة الأنباء العمانية، أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعت اتفاقية حجز الأرض لمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي تعتزم شركة أكمي الهندية تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأوضحت الوكالة الرسمية في تغريدات على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الطاقة المتجددة لتعزيز استخدامها في مجالات مختلفة كالنقل والصناعة.

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ويشهد قطاع الطاقة دفق من الإعلانات عن مشاريع جديدة لإنتاج الهيدروجين على المستويين العالمي والإقليمي.

يُنظر إلى الهيدروجين على أنه حاسم لإبطاء تغير المناخ، لأنه لا يصدر أي غازات دفيئة ضارة عند حرقه. وينتج النوع الأزرق من الوقود باستخدام الغاز الطبيعي، حيث يتم التقاط انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية التحويل. ويتم تحويل الهيدروجين في بعض الأحيان مرة أخرى إلى أمونيا للسماح بنقله بسهولة أكبر بين القارات.