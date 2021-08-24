النفط يواصل انتعاشه رغم استمرار موجة "دلتا"

استقرت أسعار النفط صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من 5% في تعاملات أمس، وسط انتعاش أوسع في السوق رغم استمرار انتشار فيروس كوفيد-19.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 66 دولارًا للبرميل، فيما يتداول خام القياس العالمي برنت قرب 69 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاع الخام لأول مرة في ثماني جلسات أمس الاثنين، ليقطع بذلك أسوأ سلسلة خسائر متتالية منذ أكتوبر 2019.

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ويستمر متغير دلتا في اجتياح مناطق جديدة، مما أدى إلى تجديد القيود على التنقل، حيث تخطط شركات الطيران الصينية لتشغيل أقل عدد من الرحلات في أغسطس الجاري منذ فبراير، وفقًا لبيانات من Cirium، في أعقاب التفشي الأخير للفيروس.

وفي ماليزيا، تتزايد الإصابات وتهدد بتفاقم النقص في أشباه الموصلات والمكونات الأخرى التي عصفت بشركات صناعة السيارات لعدة أشهر.

أدت العودة القوية لتفشي الوباء إلى توقف صعود النفط وقد يدفع ذلك أوبك+ إلى إعادة تقييم خطتها لإعادة براميل إضافية كل شهر، حتى يتم إحياء كل الإنتاج المتوقف بسبب الوباء. ومن المقرر أن يجتمع التحالف في الأول من سبتمبر.

مع ذلك، أكد Goldman Sachs أن تأثير دلتا على الطلب سيكون عابرًا وأن الأسعار يجب أن ترتفع.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون أيضاً ندوة جاكسون هول - التي ستعقد فعليًا اعتبارًا من يوم الخميس - والتي قد تقدم رؤى حول كيفية خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز.