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برنت يرتفع 1.2% بعد اجتياح "إيدا" منطقة إنتاج النفط بولاية لويزيانا الأميركية

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أحد حقول النفط
حقل نفطي
النفط

برنت يرتفع 1.2% بعد اجتياح "إيدا" منطقة إنتاج النفط بولاية لويزيانا الأميركية

برنت قفز 11% الأسبوع الماضي

طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.

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وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

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