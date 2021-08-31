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إيني تعتزم استثمار 20 مليار دولار في الخليج خلال 5 سنوات

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مقر شركة إيني الإيطالية
اقتصاد الخليج

إيني تعتزم استثمار 20 مليار دولار في الخليج خلال 5 سنوات

كلاوديو ديسكالزي يرى الخليج منطقة استراتيجية لشركته

ميلانو - رويترز

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قال رئيس شركة إيني اليوم الثلاثاء إن الخليج يظل منطقة استراتيجية لمجموعة الطاقة الإيطالية وإنها ستستثمر فيه نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

وقال كلاوديو ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت "إنها بالتأكيد منطقة استراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار لكن للاستثمار في انتقال الطاقة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت إيني عن بعض الأهداف الأكثر طموحا على صعيد المناخ في قطاع الطاقة.

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وتعهدت إيني بتحقيق بعوائد أعلى للمساهمين، بعد أن تحولت إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثاني متفوقة على التوقعات، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط انخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الربح المعدل في الفترة 929 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، ليفوق متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة والبالغ 0.57 مليار يورو.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، تكبدت "إيني" خسارة بـ 714 مليون يورو.

وقالت إيني إنها ستدفع توزيعات نقدية بـ 0.86 يورو للسهم عن 2021، من 0.36 يورو في العام الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو.

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