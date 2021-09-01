روسيا: ملتزمون بشكل صارم باتفاق أوبك+

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نمو الطلب على النفط 5.8-6 مليون برميل في 2021، على أن تستعيد سوق النفط العالمية نشاطها بالكامل في 2022.

وزادت أسعار النفط قبيل اجتماع لأوبك+ المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يوميا للسوق في كل شهر حتى ديسمبر/كانون الأول.

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وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 65 سنتا ما يعادل 0.6 %، لتلامس 72.28 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أيضا ما يوازي 0.6 %.

وقال نوفاك إن أوبك+ أنجزت مهمة التخلص من الفائض في سوق النفط العالمية.

"من المهم أن إبقاء سوق النفط العالمية في حالة توازن، ومزامنة العرض والطلب في ظل انتعاش السوق".

نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أكد أن موسكو ملتزمة بشكل صارم باتفاق أوبك+.

وقالت أربعة مصادر اليوم الأربعاء إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون على الأرجح بسياستهم الحالية لزيادات إنتاج النفط تدريجيا على الرغم من تعديل بالزيادة لتوقعات الطلب في 2022، وفي مواجهة طلب أميركي لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

واتفقت المجموعة في يوليو/تموز على التراجع تدريجيا عن تخفيضات قياسية في الإنتاج عبر إضافة 400 ألف برميل يوميا في الشهر إلى السوق.

وقال أحد المصادر قبيل محادثات اليوم إن من الأرجح أن تبقي أوبك+ على الاتفاق دون تغيير.

وأمس الثلاثاء، عدل خبراء أوبك+ توقعات نمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا، مما يعزز الحجة لزيادة الإنتاج مستقبلا.