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الجزائر تزيد سعة خط أنابيب ميدغاز لـ10.5 مليار متر مكعب سنويا

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سوناطراك
شركة سوناطراك للنفط والغاز
اقتصاد الجزائر

الجزائر تزيد سعة خط أنابيب ميدغاز لـ10.5 مليار متر مكعب سنويا

بعد استكمال وحدة رابعة لضغط الغاز في منشآتها

الجزائر - رويترز

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قالت شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة اليوم الأربعاء، إن الجزائر ستزيد سعة خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويا بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 8 مليارات متر مكعب حاليا.

وأضافت سوناطراك في بيان، أن الإمدادات سترتفع بعد استكمال وحدة رابعة لضغط الغاز في منشآتها في بلدة بني صاف بغرب البلاد.

وقالت الجزائر الأسبوع الماضي إنها ستغطي كل الإمدادات لإسبانيا من خلال ميدغاز، في تلميح إلى احتمال عدم تجديد عقد خط أنابيب ثان، المغرب العربي-أوروبا، الذي يعبر المغرب وينقضي أجله في أكتوبر/تشرين الأول.

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وقبل أسبوع، قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جاراتها المغرب مشيرة إلى "أعمال عدائية" من المملكة.

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