"مبادلة" الإماراتية تشتري 22% من حقل غاز إسرائيلي بمليار دولار

قالت ديليك للحفر الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها أتمت صفقة لبيع حصة 22% في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار تقريبا.

وأضافت ديليك إن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاق سلام في العام الماضي.

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ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في أبريل/نيسان يتطلب موافقة حكومية.

وحقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وهو ما يكفي لتلبية احتياج السوق الإسرائيلية والتصدير لمصر والأردن.

وتملك ديليك للحفر، وهي تابعة لمجموعة ديليك، حصة 22% في الحقل الذي تديره شركة شيفرون.

وقالت مبادلة للبترول، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، في أبريل/نيسان إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى استراتيجي للحصول على استثمارات "عالية الجودة".

وتملك ديليك كذلك حصة كبيرة في حقل غاز لوثيان الأكبر حجما والقريب وتبيع حصة تمار التزاما بخطوات حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.

وقال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لديليك "صفقة ضخمة مع شركة من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تصدير الغاز لمصر والأردن، إجراءات تُتخذ على الأرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد".