السعودية تخفض سعر الخام الخفيف لآسيا

خفضت شركة أرامكو النفطية السعودية سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بسبتمبر/أيلول وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وخفضت أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في أكتوبر/ تشرين أول إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية. وكانت العلاوة تبلغ 3 دولارات في سبتمبر/أيلول.

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وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شهر اكتوبر/تشرين الأول دون تغيير عن شهر سبتمبر/أيلول.

كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخامات العالية الكبريت.