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واردات الصين من النفط السعودي ترتفع 53% في أغسطس

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ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين
اقتصاد الصين

واردات الصين من النفط السعودي ترتفع 53% في أغسطس

السعودية تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام للصين

بكين/سنغافورة - رويترز

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حافظت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس/آب مع تخفيف أوبك+ تخفيضات الإنتاج.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الاثنين، ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53% عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا.

ويقارن ذلك مع 1.58 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز و1.24 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب من العام الماضي.

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وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+ ، قد قرروا في يوليو/تموز تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا إضافيين ليضيفوا 0.4 مليون برميل يوميا في الشهر من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول. وفي يوليو/تموز زاد إنتاج أوبك 640 ألف برميل يوميا ليصبح 26.66 مليون برميل يوميا.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام من روسيا عند 6.53 مليون طن في أغسطس/آب أو 1.59 مليون برميل يوميا مقابل 1.56 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وترجع هذه الفجوة الكبيرة في تراجع الشحنات الروسية خلف الكميات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.

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