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النفط يستأنف الصعود مع استمرار ضغط إعصار آيدا على الإمدادات 

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منصات نفط بحرية في خليج المكسيك الأميركي
منصات نفط بحرية في خليج المكسيك الأميركي
أسعار النفط

النفط يستأنف الصعود مع استمرار ضغط إعصار آيدا على الإمدادات

رغم مرور 3 أسابيع على وصول الإعصار إلى اليابسة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض ليومين، مع مواصلة تأثير إعصار آيدا على إنتاج الخام الأميركي رغم مرور ثلاثة أسابيع على وصوله إلى اليابسة.

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك نحو 71 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت أكثر من 3% خلال الجلستين الماضيتين، فيما يتداول برنت فوق 74 دولاراً.

قالت شركة شل Royal Dutch Shell Plc إن الإنتاج من اثنين من أكبر حقولها في خليج المكسيك لن يُستأنف حتى العام المقبل بسبب الأضرار التي خلفها الإعصار. وتركز السوق أيضًا على أزمة الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، والتي قد تزيد الطلب على النفط الخام.

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استأنف النفط تقدمه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد السوق بعد انقطاع الإمدادات المستمر من العواصف التي اجتاحت خليج المكسيك. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ، مما سيقلص المخزونات إلى أدنى مستوى سجل في 2018.

ووفقًا لـ"بلومبرغ إنتليجنس"، فإن انقطاع التيار الكهربائي لشركة شل، أكبر منتج للنفط في الخليج الأميركي، سيعطل حوالي 300 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية، أو برميل واحد من كل ستة براميل يتم ضخها في المنطقة. ويجبر الاضطراب المصافي والمشترين الآخرين على البحث عن إمدادات بديلة.

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