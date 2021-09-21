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شل تبيع أصولها في أكبر حقل أميركي للنفط مقابل 9.5 مليار دولار

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Royal Dutch Shell
شل
النفط

شل تبيع أصولها في أكبر حقل أميركي للنفط مقابل 9.5 مليار دولار

حصيلة الصفقة ستستخدم في توزيعات إضافية للمساهمين

رويترز

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أعلنت رويال داتش شل عن بيع أصولها في أكبر حقل أميركي للنفط إلى كونوكو فيليبس مقابل 9.5 مليار دولار نقدا.

وستوسع الصفقة موطئ قدم كونوكو في حوض بيرميان، قلب صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة. وبالنسبة لـ"شل" فإنها خطوة أخرى للابتعاد عن تركيزها التقليدي على النفط والغاز نحو اعتماد أكبر على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.

وقالت شل في بيان: "الحصيلة النقدية لهذه الصفقة ستستخدم لتمويل 7 مليارات دولار في توزيعات إضافية للمساهمين.. بقية الأموال ستستخدم لمزيد من التعزيز للميزانية العمومية".

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وكانت شل عرضت بيع أصولها في بيرميان، التشكيل الصخري الذي يمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو ويشكل حوالي 40% من إنتاج النفط الأميركي.

وتملك شل حوالي 260 ألف فدان في ذلك الحوض، معظمها في تكساس، وبلغ متوسط إنتاج حفاراتها العاملة وغير العاملة 193 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2020، أو حوالي 6% من مجمل إنتاجها في ذلك العام، بحسب موقعها على الإنترنت.

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