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وزير الطاقة الإماراتي: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة.. والسوق من سيحركها

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United Arab Emirates' Oil Minister Suhail Mohamed Al Mazrouei speaks during the International Carbon Capture, Utilization and Storage Conference 2020 in Riyadh. (File photo: Reuters)
وزير الطاقة الإماراتي
طاقة

وزير الطاقة الإماراتي: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة.. والسوق من سيحركها

أسعار الغاز ارتفعت 280% في أوروبا خلال العام الحالي

دبي - رويترز

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وصف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أسعار الغاز المنخفضة بأنها ليست مستدامة، وأن الارتفاع في الآونة الأخيرة يعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع.

وقال الوزير سهيل المزروعي في مؤتمر للقطاع في دبي: "أسعار الغاز ليست مستدامة عند دولارين أو 3 دولارات، وهناك حاجة لاستثمارات جديدة، وسوف تمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر".

جاء ذلك في كلمة الوزير الإماراتي خلال معرض ومؤتمر "غازتك 2021" الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر.

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وأضاف الوزير أنه إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون ذلك عبئا على كثير من الدول، وأنه على المدى الطويل، السوق غير مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار.

وارتفعت أسعار الغاز 280% في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100% في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل، منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.

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