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مخزونات النفط الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

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مخزونات النفط الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي

نيويورك - رويترز

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أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 413.96 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر / تشرين الأول 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93%، أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2019.

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