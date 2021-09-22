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معهد البترول: هبوط جديد في مخزونات النفط والوقود الأميركية

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
النفط

معهد البترول: هبوط جديد في مخزونات النفط والوقود الأميركية

رويترز

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قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع بقاء العديد من مصافي التكرير ومنشآت الحفر البحرية مغلقة في أعقاب الإعصار آيدا.

وهبطت مخزونات الخام بواقع 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، في حين تراجعت مخزونات البنزين 432 ألف برميل، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بـ 2.7 مليون برميل.

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