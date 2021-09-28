.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوبك تتوقع انتعاش الطلب على النفط قبل ثبات بعد 2035

  • الخط
أوبك مناسبة
علم منظمة أوبك
أوبك

أوبك تتوقع انتعاش الطلب على النفط قبل ثبات بعد 2035

قالت إن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت أوبك اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط سينمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، مضيفة أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة، حتى مع المضي في تحول الطاقة.

تتناقض نظرة منظمة البلدان المصدرة للبترول مع وجهات نظر أخرى مثل تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي قال في مايو/أيار إنه ينبغي للمستثمرين عدم تمويل مشروعات نفطية جديدة إذا كان العالم يريد الوصول إلى وقف الانبعاثات تماما.

وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يوميا، بحسب تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2021، مما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و2022، ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019.

S&P تثبت تصنيف السعودية وتتوقع انتعاش النمو حتى عام 2024 أسواق اقتصاد السعودية S&P تثبت تصنيف السعودية وتتوقع انتعاش النمو حتى عام 2024

وكتب أمين عام أوبك محمد باركيندو في مقدمة التقرير "انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في 2021 بعد الانخفاض الهائل في2020.. من المتوقع استمرار النمو على المدى الطويل".

وفي ظل تعافي الطلب على النفط، تعمل أوبك وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي. لكن هناك مؤشرات على أن بعض منتجي أوبك+ غير قادرين على زيادة الإنتاج، ويرجع ذلك لأسباب منها نقص الاستثمار في القطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ميركل شاهد ميركل "ملكة التقشف" في 70 سترة بألوان الطيف
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض
الاحتفال باليوم الوطني الاحتفال باليوم الوطني
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
قبل أن تذهب
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد