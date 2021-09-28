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توتال: الطلب على النفط سيصل ذروته قبل عام 2030

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شركة توتال
النفط

توتال: الطلب على النفط سيصل ذروته قبل عام 2030

مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة الأنظف

دبي - العربية.نت

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تتوقع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة TotalEnergies، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته قبل نهاية هذا العقد، حيث تقوم المزيد من الدول بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة الأنظف في النقل والصناعة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت الشركة يوم أمس الاثنين في بيان، إن توقعاتها للطاقة لعام 2021، التي تأخذ في الاعتبار التعهدات الجديدة الخاصة بالانبعاثات الصفرية التي قدمتها دول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تفترض أن الطلب على النفط الخام سوف يستقر قبل عام 2030 ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

على الرغم من أن شركة توتال ترى أن وتيرة خفض الانبعاثات سوف تتسارع بحلول عام 2050، لا تزال الحكومات والشركات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في خفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

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سيناريو شركة توتال، الذي يستند إلى الأهداف والسياسات البيئية المعلنة في جميع أنحاء العالم، يشير إلى زيادة تتراوح بين 2.2 و 2.4 درجة في حرارة الكوكب بحلول نهاية القرن. ويفترض السيناريو، الذي من شأنه أن يحد من الزيادة إلى 1.7 درجة، حدوث تحول قوي في السياسات العامة في جميع أنحاء العالم، وإحراز تقدم واسع النطاق في تقنيات الطاقة النظيفة.

الطاقة المتجددة

تقرير هذا العام "يرفع إلى حد كبير توقعات الشركة للاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول منتصف القرن، لتزويد النقل بالكهرباء، حيث تحظر الحكومات بشكل متزايد بيع مركبات الاحتراق الداخلي".

قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان، إن تكلفة تحول الطاقة يمكن أن تشكل تحديًا حتى في الدول والمناطق الغنية مثل الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على الحكومات تخفيف هذه التكاليف خاصة لأصحاب الدخل المنخفض إذا كانوا يريدون نجاح المهمة.

وأضاف أنه يجب على السلطات الأوروبية أيضًا تقليل الروتين، والعمل على زيادة التبني العام لمصادر الطاقة المتجددة إذا كانوا يريدون تحقيق أهدافهم لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

في الوقت نفسه، يُنظر إلى الغاز الطبيعي على أنه يحافظ على دوره كوقود انتقالي، خاصة وأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان يتم كبحها بشكل متزايد.

وقال بويان إن أزمة الغاز في أوروبا ترجع جزئيًا إلى نقص الاستثمار وقيود سلسلة التوريد منذ بداية الوباء.

وأشار إلى أنها نتجت أيضًا عن زيادة بنسبة 35% في الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العام من الصين، مقابل عام 2019 حيث تسعى بكين للحد من استخدام الفحم الملوث.

وقال: "نحن بحاجة إلى مراقبة الانتقال بسلاسة من خلال الاستثمار أكثر فأكثر في الطاقات المتجددة وغير الكربونية. لكن في نفس الوقت نحتاج إلى الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار في مصادر الطاقة التي نستخدمها اليوم".

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