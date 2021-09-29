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البيت الأبيض يجري حواراً مع أوبك بشأن أسعار النفط

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توقعات أسعار النفط
توقعات أسعار النفط
طاقة

البيت الأبيض يجري حواراً مع أوبك بشأن أسعار النفط

وكالات

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض يظل على اتصال مع منظمة أوبك بشأن أسعار النفط، ويفحص جميع الأدوات لمعالجة تكلفته، وذلك بعد أن تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

وارتفعت أسواق النفط الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بشح الإمدادات وتوقعات قوية للطلب، لكن عجزاً في الكهرباء بالصين أضر بإنتاج المصانع حد من الزيادة.

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط وسط موجة من توقعات الأسعار الصعودية من البنوك والمتداولين، ومكاسب أخرى في الغاز الطبيعي، وتكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الإمدادات عند المستويات الحالية.

ارتفع النفط هذا العام، حيث ساعد طرح لقاحات لمكافحة الوباء في رفع الطلب على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض المخزونات الأميركية. وأدت الزيادة الهائلة في أسعار الغاز الطبيعي إلى إذكاء الرهانات على أن النفط الخام سيستفيد من امتداد الطلب بينما يبحث المستخدمون عن بدائل.

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