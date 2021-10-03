أوبك + تجتمع غدا لبحث زيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط

تجتمع أوبك وحلفاؤها غدا الاثنين، لبحث مقدار النفط الإضافي المزمع ضخه في السوق الذي شهد تعطل الإنتاج وزيادة الطلب مع التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 مما دفع سعر النفط لتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل.

وتفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات بارتفاع أكبر في أسعار الغاز التي زادت 300% وجرى تداوله قرب سعر يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض الإنتاج من أنواع وقود أخرى.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، "أوبك+"، في يوليو/تموز على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر على الأقل حتى أبريل/نيسان 2022 لتنهي تدريجيا تخفيضات قائمة على الإنتاج تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا.

قالت أربعة مصادر من أوبك+ لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن المنتجين يدرسون ضخ نفط أكثر مما يتضمنه هذا الاتفاق لكنهم لم يوردوا تفاصيل عن الكمية أو عن متى سيزيد الإنتاج.

وأقرب شهر يمكن فيه زيادة الإنتاج هو نوفمبر/ تشرين الثاني إذ أن أوبك+ حددت مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في اجتماعها الأخير.

ويغذي ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم والكهرباء الضغوط التضخمية على مستوى العالم ويبطء الانتعاش الاقتصادي.