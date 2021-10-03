"ريلاينس" الهندية تدشن وحدة لتجارة النفط في الإمارات

قالت شركة ريلاينس إندستريز إنها دشنت وحدة مملوكة لها بالكامل في الإمارات لتجارة النفط الخام والبترول والمنتجات البتروكيماوية والسلع الزراعية.

وذكرت الشركة الأم أن الوحدة الجديدة، ريلاينس إنترناشونال ليمتد، لم تبدأ عملياتها بعد، مضيفة أنها استثمرت مليون دولار فيها.

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وفي بيانها المختصر لم تذكر ريلاينس، التي تدير أكبر مجمع تكرير في العالم في جامناجار في غرب الهند، سبب قرار إنشاء الوحدة الجديدة وأسباب اختيار الإمارات مقرا لها، وإن كان هذا يتماشى مع تركيزها بدرجة أكبر على الخارج، وفقا لما ذكرته أمس السبت.

وسبق أن اشترت الشركة حصصا في عدد من أصول التنقيب والصناعات التحويلية في الخارج. وفي يونيو/ حزيران دخلت في اتفاق مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لبناء مشروع كيماويات بمليارات الدولارات بمدينة الرويس، ليكون أول استثمار خارجي من نوعه للشركة.

وأعلنت ريلاينس في يونيو/ حزيران أنها عينت رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية للنفط ياسر الرميان مديرا في مجلس إدارتها، قائلة إنها تأمل أن يكون ذلك "بداية تحول ريلاينس إلى شركة دولية".

وتأمل الشركة في إنهاء الإجراءات الرسمية هذا العام لصفقة بيع 20% من أنشطتها لأرامكو.