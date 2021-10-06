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زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط والبنزين الأميركية

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نفط أميركا
طاقة

زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط والبنزين الأميركية

مخزونات الخام زادت 2.3 مليون برميل

رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أكتوبر إلى 420.9 مليون برميل، مقارنة مع انخفاض قدره 418 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 329 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين الأميركية قفزت 3.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 279 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 129.3 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بـ 1.4 مليون برميل يوميا إلى 4.92 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

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