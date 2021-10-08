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مصر ترفع أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم

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طاقة

مصر ترفع أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم

تُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر

القاهرة - رويترز

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نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة (0700 بتوقيت غرينتش).

وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار)، والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.

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كانت اللجنة قد قررت في يوليو الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

كما رفعت اللجنة الأسعار في أبريل للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019، بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.

وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019، عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

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