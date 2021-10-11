.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف تتأثر مصر بحرب أسعار الغاز العالمية؟

  • الخط
وزير المالية المصري
وزير المالية المصري، محمد معيط
اقتصاد مصر

كيف تتأثر مصر بحرب أسعار الغاز العالمية؟

معيط: هناك حالة من الاضطراب الشديد في العالم بسبب أسعار الطاقة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العالم كله يشهد زيادة في أسعار البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية كالقمح والزيت، وإن هناك حالة من الاضطراب الشديد في العالم بسبب أسعار الطاقة، وعدم التوازن بين العرض والطلب، ما أثر بالطبع على الأسعار في مصر.

وأوضح في تصريحات أمس الأحد، أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى استيرادها غاز البوتاجاز وزيت الطعام، وبالتالي ستتأثر بتغير الأسعار العالمية، خاصة في ظل زيادة أسعار الشحن، مشيرا إلى أن مرحلة التعافي من أزمة كورونا حول العالم تشهد زيادة في حجم الطلب، دون توازن مع المعروض.

وأشار إلى أن حجم استيراد القمح سنويا يبلغ 8 ملايين طن، بينما يصل حجم استيراد البترول إلى 120 مليون برميل، مؤكدا أن بعض الدول تعاني اقتصاديا بسبب أزمة كورونا.

مكاسب النفط تتواصل مع زيادة الطلب والخام الأميركي فوق 80 دولاراً طاقة أسعار النفط مكاسب النفط تتواصل مع زيادة الطلب والخام الأميركي فوق 80 دولاراً

وأوضح الوزير المصري، أن تأثر بعض الدول بإمدادات الغاز، أثر على مدى توافر السلع الغذائية. وأضاف: "مصر تمكنت من مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومستعدون للتعامل مع الوضع القادم"، مؤكدا توافر السلع الغذائية والاستراتيجية في مصر باحتياطي آمن.

وحول انضمام مصر للاتفاق التاريخي للضرائب، قال معيط إن بلاده سوف تستفيد من الاتفاق الذي يعد تاريخيا ويحل لنا العديد من المشكلات، مشيرا إلى أن رأي مصر كان مسموعا خلال المناقشات التي سبقت الاتفاق.

وذكر أن الاتفاق فتح الباب للحصول على حقوق الدول من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وأضاف: "الوضع السابق كان غير عادل".

وشدد وزير المالية المصري على أن الاقتصادات تقاس بقوة صلابتها خلال الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح بفضل الإصلاح الاقتصادي، في العبور بأمان من جائحة كورونا.

وحول ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 16%، قال "معيط": "باختصار نسعى إلى تحويل العدالة الضريبية، عبر ميكنة إجراءات التحصيل"، لافتا إلى ضبط ألفين و800 حالة تهرب ضريبي بإجمالي 1.25 مليار جنيه.

وتابع: "في 30 يونيو المقبل سوف نخبر الجميع بتعاملاتهم التجارية، بفضل إجراءات الميكنة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد