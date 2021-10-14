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وزير الطاقة السعودي: سوق الغاز الطبيعي الفورية غير مستقرة ويجب تنظيمها

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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
طاقة

وزير الطاقة السعودي: سوق الغاز الطبيعي الفورية غير مستقرة ويجب تنظيمها

قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين يضر بسوق الغاز

موسكو- رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مجموعة أوبك+ للبلدان المنتجة للنفط ملتزمة باتفاقها السابق بشأن زيادة الإنتاج الذي توصلت له في الأسبوع الماضي، إذ تريد خفض طاقة إنتاج النفط الفائضة المتخلفة عن الجائحة على نحو تدريجي.

وأضاف الوزير في تصريحات على هامش منتدى للطاقة في موسكو اليوم الخميس: "نريد التأكد من أننا نخفض هذه الطاقات الفائضة الناتجة عن كوفيد. نريد فعل ذلك على نحو تدريجي ومرحلي، ونعتقد أن 2022 سيكون عاما صعبا".

وفي سياق آخر، قال الأمير عبدالعزيز، إن السوق الفورية للغاز الطبيعي لا توفر سوقا مستقرة، لذلك يجب تنظيمها بشكل مناسب.

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وذكر أن قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين يضر بسوق الغاز الطبيعي.

وأفاد الوزير: "إن الناس بحاجة إلى محاكاة ما قامت به أوبك+ في أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي حيث تقفز الأسعار".

وتابع: "يجب أن نكون عقلانيين حيال تحديات تغير المناخ".

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