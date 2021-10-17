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قطر غاز تبدأ بناء 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز المسال

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منصة تابعة لقطر غاز
منصة تابعة لقطر غاز
طاقة

قطر غاز تبدأ بناء 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز المسال

أعمال البناء بالمشروع تبلغ 13 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قالت شركة قطر غاز، على تويتر اليوم الأحد، إنها بدأت تشييد أربعة خطوط إنتاج عملاقة للغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا.

وكانت قطر استأجرت شركات هندسية لتوسيع طاقتها الإنتاجية المخطط لها بقيمة 29 مليار دولار لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لترسيخ مكانتها كأكبر مورد للوقود في العالم.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في فبراير 2021، إن شركة قطر للبترول (قطر للطاقة حاليا) التي تديرها الدولة اختارت شركة تشيودا اليابانية وشركة تيكنيب TechnipFMC ومقرها لندن للقيام بأعمال بناء تبلغ قيمتها حوالي 13 مليار دولار.

وفي عام 2019، زادت قطر حجم خطتها لتوسعة منشآتها الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد أعمال حفر وتقييم في حقولها حيث أصبحت تتوقع أن تنتج 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

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