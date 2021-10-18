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أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية

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آبار نفط
آبار نفط
النفط

أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية

تعادل احتياطيات السعودية من النفط 31.1% من احتياطي الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت

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حلت السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267.1 مليار برميل، بحصة 17.2% من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية 2020.

ووفق رصد استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية وبيانات منظمة أوبك، ارتفعت الاحتياطيات السعودية 0.003% أو 9 ملايين برميل خلال 2020.

وتحتل احتياطيات النفط السعودية الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك 303.6 مليار برميل، تمثل 19.6% من احتياطيات العالم، بحسب بيانات جمعتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 31.1% من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 860 مليار برميل، و21.6% من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.24 تريليون برميل بنهاية 2020.

وارتفعت احتياطيات النفط في العالم خلال 2020 بنسبة 0.2% (2.63 مليار برميل)، بسبب صعود الاحتياطيات الإماراتية بملياري برميل.

أكبر الاحتياطيات عالميا

ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفطي مثبت يبلغ 208.6 مليار برميل، ويشكل 13.5% من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 145 مليار برميل، يشكل 9.4%.

وتفوقت الإمارات على الكويت لتصبح الرابع عالميا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 107 مليارات برميل، يشكل 6.9% من الاحتياطي العالمي، ثم الكويت بـ 101.5 مليار برميل، يعادل 6.6%.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.2% من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.1%.

تاسعا حلت الولايات المتحدة الأميركية بـ44.5 مليار برميل، يمثل 2.9% من الاحتياطي العالمي، وعاشرا جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 36.9 مليار برميل، يشكل 2.4% من الاحتياطي العالمي.

وتعتمد بيانات "أوبك" على احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشمل النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة أكثر الدول امتلاكا للاحتياطيات، نظرا لأن معظم الاحتياطي لديها من النفط الصخري.

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