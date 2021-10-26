استكمال الإجراءات التنفيذية لتسريع نقل الغاز المصري إلى لبنان

قالت وزارة البترول المصرية، إن مصر تستكمل الإجراءات التنفيذية لسرعة نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير البترول طارق الملا استقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض لاستكمال المباحثات ومتابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

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وذكر الملا أن الاجتماع يأتي في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها .

وأشار الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمنى لوصول الغاز.

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني على الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

وأشار وليد فياض إلى الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.

وسيعود ضخ الغاز المصري في خط الغاز العربي إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا، بعد أحد عشر عاماً على توقفه لتشغيل أحد معامل الكهرباء الرئيسية في البلاد الغارقة في أزمة مالية واقتصادية خانقة.

ويشهد لبنان شحاً في المحروقات انعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.