تسعير خام دبي لشهر يناير بخصم 0.10 دولار للبرميل عن العماني 

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفارق الرسمي لخامها عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر يناير/كانون الثاني عند خصم 0.10 دولار للبرميل.

وسيُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يناير/كانون الثاني في نهاية نوفمبر/تشرين الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يناير/كانون الثاني.

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وكانت دائرة شؤون النفط، قد أعلنت إن الإمارة حددت الفارق الرسمي لخامها إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر ديسمبر/كانون الأول عند خصم 0.20 دولار للبرميل.

وسيُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم ديسمبر/كانون الأول في نهاية أكتوبر/تشرين الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.

ارتدت أسعار النفط صعوداً بعد تراجعها في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مع تقدير المستثمرين للتوقعات بسوق أكثر تشددًا حيث تنخفض المخزونات الأميركية وتنتهج أوبك+ سياسة إنتاج متحفظة.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.3% متخطيا 86 دولاراً بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 0.5% يوم أمس الاثنين، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرب 84 دولاراً.