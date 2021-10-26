إيران: هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال محطات الغاز والوقود

أعلنت إيران تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز، بعدما أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران، شهدت اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة.

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران، بحسب ما قاله أمين رزانافاز، المتحدث باسم اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، لشبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية في مقابلة، مضيفًا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حل المشكلة.

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وقال علي فروزنده، مدير الشؤون العامة في وزارة النفط الإيرانية، في مقابلة منفصلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، إن المسؤولين في الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، يعقدون اجتماعا طارئا لمناقشة المشكلة، مطالباً الناس بتجنب مضخات البنزين في الوقت الحالي.

يعتمد ملايين السائقين في إيران على بطاقات الوقود، التي تستخدمها الحكومة لإدارة توزيع البنزين المدعوم، ويأتي العطل بعد عامين تقريبًا من رفع الحكومة أسعار الوقود ما أثار احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة في جميع أنحاء البلاد.