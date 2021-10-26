.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران: هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال محطات الغاز والوقود

  • الخط
محطة وقود في إيران
محطة وقود في إيران (رويترز)
اقتصاد إيران

إيران: هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال محطات الغاز والوقود

أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إيران تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز، بعدما أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران، شهدت اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة.

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران، بحسب ما قاله أمين رزانافاز، المتحدث باسم اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، لشبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية في مقابلة، مضيفًا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حل المشكلة.

وقال علي فروزنده، مدير الشؤون العامة في وزارة النفط الإيرانية، في مقابلة منفصلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، إن المسؤولين في الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، يعقدون اجتماعا طارئا لمناقشة المشكلة، مطالباً الناس بتجنب مضخات البنزين في الوقت الحالي.

يعتمد ملايين السائقين في إيران على بطاقات الوقود، التي تستخدمها الحكومة لإدارة توزيع البنزين المدعوم، ويأتي العطل بعد عامين تقريبًا من رفع الحكومة أسعار الوقود ما أثار احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة في جميع أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد