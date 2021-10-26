رئيس بلاك روك من مبادرة مستقبل الاستثمار: النفط قد يصل إلى 100 دولار

قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الثلاثاء إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة، وعزى الزيادة في الأسعار إلى السياسات قصيرة الأمد.

ودعا فينك، الذي كان يتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.

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وأشار إلى أن ثلثي اقتصاد العالم يعتمد على الأصول (المدارة)، وعلينا توظيف أشخاص لديهم القدرة على إدارة رؤوس الأموال بمسؤولية أكبر.

ودعا إلى إعادة صياغة لدور صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى أن العالم يمر بمشكلة أساسية وهي سيطرة القطاع الخاص على الأعمال. وأكد على ضرورة التركيز على الاستثمار المستدام.

ونزل خام برنت 28 سنتا إلى 85.71 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم، ماحيا مكاسب حققها في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته في سنوات.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

وتشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، تجمع قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعلنت عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.