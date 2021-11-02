كازاخستان تدعم موقف أوبك+ بشأن الزيادات التدريجية لإنتاج النفط

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان أن البلاد تدعم خططاً لمواصلة الزيادات التدريجية لإنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي لأعضاء أوبك وغير الأعضاء في المنظمة.

من المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني لمناقشة المزيد من الإجراءات وأوضاع السوق.

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أظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول، بزيادة قدرها 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكنها أقل من الزيادة المسموح بها في ظل اتفاق المعروض والبالغة 254 ِألف برميل يوميا.

تظهر أرقام لأوبك اطلعت عليها رويترز أن اتفاق أوبك+ يسمح بزيادة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول لكل الأعضاء، منها حوالي 254 ألف برميل يوميا يتشاركها أعضاء أوبك الذين يشملهم الاتفاق.