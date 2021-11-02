.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كازاخستان تدعم موقف أوبك+ بشأن الزيادات التدريجية لإنتاج النفط

  • الخط
أوبك
أوبك
أوبك

كازاخستان تدعم موقف أوبك+ بشأن الزيادات التدريجية لإنتاج النفط

المجموعة تجتمع الخميس المقبل لمناقشة المزيد من الإجراءات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان أن البلاد تدعم خططاً لمواصلة الزيادات التدريجية لإنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي لأعضاء أوبك وغير الأعضاء في المنظمة.

من المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني لمناقشة المزيد من الإجراءات وأوضاع السوق.

أظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول، بزيادة قدرها 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكنها أقل من الزيادة المسموح بها في ظل اتفاق المعروض والبالغة 254 ِألف برميل يوميا.

تظهر أرقام لأوبك اطلعت عليها رويترز أن اتفاق أوبك+ يسمح بزيادة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول لكل الأعضاء، منها حوالي 254 ألف برميل يوميا يتشاركها أعضاء أوبك الذين يشملهم الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة! زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة!
خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
قبل أن تذهب
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
اكتشف المزيد