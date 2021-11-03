أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة تطلقان منصة عالمية لمشاريع الطاقة المتجددة

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، بأن أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة أطلقتا منصة عالمية لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة إن صندوق أبوظبي للتنمية سيكون أول شريك استراتيجي في المنصة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسيساهم بنحو 400 مليون دولار.

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وتهدف المنصة إلى توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وجمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.