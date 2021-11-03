.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة تطلقان منصة عالمية لمشاريع الطاقة المتجددة

  • الخط
ألواح للطاقة الشمسية
ألواح للطاقة الشمسية
الطاقة المتجددة

أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة تطلقان منصة عالمية لمشاريع الطاقة المتجددة

تهدف إلى توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، بأن أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة أطلقتا منصة عالمية لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة إن صندوق أبوظبي للتنمية سيكون أول شريك استراتيجي في المنصة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسيساهم بنحو 400 مليون دولار.

وتهدف المنصة إلى توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وجمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد