رفع السعودية أسعار الخام لآسيا يبث رسالة تفاؤل للسوق

قال متعاملون إن رفع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الفارق السعري لخامها الرئيسي للمشترين من آسيا لأكثر من مثليه في ديسمبر مقابل نوفمبر، تجاوز توقعات السوق وبث رسالة تفاؤل إلى سوق النفط العالمية.

رفع الأسعار بشكل أكثر حدة من المتوقع يأتي بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على التمسك برفع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر رغم دعوات من مستهلكين إلى زيادة أكبر من ذلك للإنتاج.

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ورفعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم السبت، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

ويتجاوز هذا بفارق كبير زيادة بما بين 30 و90 سنتا للبرميل في توقعات للخام العربي الخفيف في استطلاع أجرته رويترز في 29 أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار اليوم الاثنين، بعد الإعلان السعودي.

وارتفع خام برنت بنحو 60% منذ بداية العام مع تعافي الطلب العالمي على النفط من أثر الجائحة.

وقال متعامل في سنغافورة: "هذا يشي فقط بأن السعودية متفائلة للغاية وأنهم يعتقدون أيضا أن السوق تشهد شحا كبيرا، ولهذا السبب أقدموا على رفع الأسعار بشكل كبير".

وقال المتعامل إن المنتج استند على الأرجح في حسابه للسعر إلى أرباح التكرير في آسيا التي قفزت في أكتوبر، بفعل زيادات كبيرة في البنزين والنفتا.

وارتفعت أسعار البيع الرسمية للخامين الأخف، وهما العربي الخفيف الممتاز والعربي الخفيف جدا، وهو الأكثر إدرارا للعوائد فيهما، بأكثر من دولارين للبرميل في ديسمبر.

كما رفعت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للخامات الأثقل بأكثر من دولار للبرميل على الرغم من تراجع الأرباح من زيت الوقود.

وستحدد هذه الأسعار الاتجاه بالنسبة للخامات الأخرى المتوسطة والثقيلة من الكويت والعراق وإيران.

وقال عدد من المشترين لرويترز إن الزيادات في الأسعار جعلت الخام السعودي وخاصة الدرجات الثقيلة منه "مرتفع التكلفة للغاية".

تأتي زيادات الأسعار في وقت يرفع منتجون في الشرق الأوسط الإنتاج وفق المتفق عليه سابقا في إطار اتفاق لزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس.

وسيتجاوز إنتاج النفط السعودي 10 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وقفزت خامات القياس في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بعد أن زادت علاوة برنت فوق الأسعار المعروضة لخام دبي إلى أعلى مستوياتها منذ 2013. وجعل ذلك الخام من حوض الأطلسي وأميركا اللاتينية أكثر تكلفة من الخامات من الشرق الأوسط وروسيا.