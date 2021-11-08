هل انحسرت أزمة الطاقة؟

بدأت أزمة الطاقة في اثنين من الاقتصادات الرئيسية في آسيا، والتي هددت بنمو أبطأ، في الانحسار، على الرغم من استمرار المزيد من المخاطر.

ترتفع إمدادات الفحم، المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الصين والهند، مرة أخرى بعد أن ضغطت الحكومات على شركات المناجم لزيادة الإنتاج. ويسمح ذلك لمحطات الطاقة والمستهلكين الصناعيين الرئيسيين بالبدء في إعادة بناء المخزونات.

مادة اعلانية

وأكد أكبر مشغل للشبكات في الصين يوم الأحد، أن العرض والطلب قد عادا إلى التوازن في حوالي 88٪ من الأراضي الصينية، على الرغم من استمرار التقليص في بعض الصناعات ذات الاستهلاك العالي والتلوث الشديد في المقاطعات المختارة. كما تراجعت أسعار الكهرباء الفورية في الهند حيث تمت معالجة نقص الكهرباء هناك أيضًا.

قال Xizhou Zhou، المدير الإداري للطاقة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة في IHS Markit ومقرها واشنطن: "يستمر البلدان في مواجهة بعض المخاطر في إمدادات الشتاء ، لكن النقص كان معتدلاً"، بحسب "بلومبرغ".

أسعار الفحم العالمية التي قفزت إلى مستويات قياسية بعد ضغوط الإمداد، مما أدى إلى تضخم أرباح شركات المناجم مثل جلينكور وشركة تشاينا شينهوا للطاقة، تراجعت في الأسابيع الأخيرة. وانخفض الفحم الحراري عالي الجودة في ميناء نيوكاسل في أستراليا - وهو معيار مرجعي في آسيا المنطقة التي تعد أكبر سوق للوقود - بأكثر من الثلث منذ الشهر الماضي. وفقدت العقود الآجلة للفحم الحراري في الصين ما يقرب من 50٪ منذ الارتفاع الكبير حتى منتصف أكتوبر.

يأتي التحول في إمدادات الطاقة في المنطقة بعد سلسلة من التدخلات الحكومية. وقد دفعت كل من الصين والهند شركات التعدين المدعومة من الدولة لتسريع إنتاج الفحم. كما تحركت السلطات في بكين لوضع حد أقصى لأسعار الوقود، وإلغاء بعض الأسعار الثابتة للكهرباء، وكبح صادرات الوقود، وزيادة مشتريات الفحم والغاز والديزل من الخارج.

هذا السباق لإضافة المزيد من الوقود الأحفوري قد ركز الانتباه أيضًا على الزيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية هذا العام، وعلى التحدي الهائل أمام الهند والصين لإصلاح أنظمة الطاقة الخاصة بهما وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي قامتا بتحديدها في الأيام الأخيرة خلال قمة المناخ COP26.