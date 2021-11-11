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إثيوبيا: سد النهضة سيبدأ في إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل 

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سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة

إثيوبيا: سد النهضة سيبدأ في إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل

سيعزز قدرة توليد الطاقة المركبة في البلاد بنسبة 14%

دبي - العربية.نت

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قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الخميس، إن إثيوبيا تتوقع أن يبدأ سد النهضة في إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل مما يعزز قدرة توليد الطاقة المركبة في البلاد بنسبة 14%.

وخاضت إثيوبيا سنوات من المفاوضات المكثفة حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار مع السودان ومصر اللذين يرفضان التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا وعدم قبولها توقيع اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بمصالحهما المائية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في يوليو/تموز إن ملء إثيوبيا للسد من المحتمل أن يزيد التوترات، حيث حثت جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

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تعتبر إثيوبيا السد مفتاحا لهدفها المتمثل في زيادة قدرتها على توليد الطاقة وتطويرها، وتقول إنها تأخذ مصالح دولتي المصب في الحسبان في أعمالها، وهو ما ترى عكسه كل من القاهرة والخرطوم.

قالت حورية علي مهدي، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، لمهرجان إفريقيا للتكنولوجيا عبر الإنترنت: "تقوم إثيوبيا بتنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الإلكترونية، من بينها سد النهضة الكبير، الذي سيبدأ إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء اعتبارا من عام 2022".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، قال الرئيس الإثيوبي إنه كان من المتوقع أن يبدأ السد في إنتاج الطاقة في غضون 12 شهرًا ، لكنه لم يشر إلى السعة.

في الوقت الحاضر، تمتلك إثيوبيا قدرة إجمالية لتوليد الطاقة المركبة من حوالي 4967 ميغاوات.

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