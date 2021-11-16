أوبك: الفائض في إمدادات النفط سيبدأ بالفعل في ديسمبر المقبل

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع فائضا في المعروض النفطي في ديسمبر/كانون الأول وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل.

وتابع: "هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية".

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وأضاف باركيندو في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن أوبك لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.

لدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.