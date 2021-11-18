ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.516 مليون برميل في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.516 مليون برميل يوميا من 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.

وكشفت بيانات "جودي" تراجع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.123 مليون برميل إلى 1.324 مليون برميل في سبتمبر.

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وتراجع طلب السعودية على المنتجات النفطية 0.009 مليون برميل إلى 2.458 مليون برميل في سبتمبر، وهبط استهلاك مصافي التكرير من الخام في المملكة 0.031 مليون برميل إلى 2.49 مليون برميل في سبتمبر.

وكشفت بيانات جودي أن حرق الخام المباشر بالسعودية هبط 111 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 543 ألفا.

وارتفعت مخزونات الخام السعودية 3.378 مليون برميل إلى 136.542 مليون في شهر سبتمبر.

ومن المرتقب أن يتجاوز إنتاج السعودية من النفط العشرة ملايين برميل يوميا في ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

واتفقت "أوبك+" على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر، فيما سيعقد التحالف اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

ووافقت "أوبك+" في يوليو على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس، لحين انتهاء تخفيضات إنتاجها الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

كانت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، في أكتوبر، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في أغسطس لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021.

وارتفعت صادرات المملكة من الخام بمقدار 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس، من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يوميا.